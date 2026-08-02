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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев отразил 8 из 12 пенальти в РПЛ. Сегодня вратарь «Краснодара» парировал удар Гнапи из «Факела»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отбил очередной пенальти в РПЛ.  Сегодня «быки» обыграли « Факел » (3:2) во 2-м туре чемпионата России.

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