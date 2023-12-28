Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Ленинградской области

В следственном управлении СК России по Ленинградской области проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, произошедшего 27 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области.