Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Ленинградской области

В следственном управлении СК России по Ленинградской области проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, произошедшего 27 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области.
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