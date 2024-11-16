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Несекретные материалы

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Русофобский протест в Абхазии превратился в попытку госпереворота

Русофобский протест в Абхазии превратился в попытку госпереворота

15 ноября в Сухуми начались массовые беспорядки. Сотни противников инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией, как первобытные дикари, выломали решетки, разбили двери и окна, избили правоохранителей и ворвались в ряд местных административных зданий – в парламент, администрацию президента и ряд других.

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Комментарии
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Ок
Олег красноусов
а где были эти &quot;патриоты&quot;когда их грузины крошили?
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15 час.

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