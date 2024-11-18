Деньги по-русски

В далёком прошлом, ещё до первых монет, славяне расплачивались ценными шкурками пушных зверей. Когда на наших территориях появились деньги и как менялась их форма?Первые монеты, попавшие к нам, принадлежали жителям древнегреческих колоний.
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