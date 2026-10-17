На самом краю тихой Ванильной Долины, там, где днём по лугам бегают солнечные зайчики, а к вечеру из-за пушистых холмов выплывают первые розовые и сиреневые облачка, стояло маленькое бревенчатое депо под крышей из золотистой соломы.
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