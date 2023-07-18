Можно ли привлечь иностранных «варягов» для освобождения Украины

Махамбет Толеугазин

... к каждому арабу приставите переводчика русского языка? ... или уверены что наберёте 150 тысяч арабов сирийцев хорошо говорящих по русский, и желающих биться за РФ до последнего вздоха? ... и с чего вы решили что арабы сирийцы хорошие воины?... они до сих пор не могут освободить свою страну Сирию от оккупантов турков и американцев ... так что повторная мобилизация неизбежна ... с сегодняшнего дня приводим свою физическую форму в порядок ... побыстрей заканчиваем неотложные дела ... докупаем военную экипировку ... готовим "тревожный"" чемодан ... и спокойно ждём повестку в военкомат ... и последнее ... вы в курсе что хотят повысить предельный возраст мобилизованных 3 волны с 60 до 65 лет ... ну, как то вот так ...