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Можно ли привлечь иностранных «варягов» для освобождения Украины

Можно ли привлечь иностранных «варягов» для освобождения Украины

Выстраданное решение о прекращении участия России в зерновой сделке, которая явно задумывалась как очередной «жест доброй воли» по замирению Москвы с Киевом и Западом, на самом деле, переводит ее конфликт с «западными партнерами» на принципиально новый уровень.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  к каждому арабу приставите переводчика русского языка? ... или  уверены что наберёте 150 тысяч арабов сирийцев хорошо говорящих по русский, и желающих биться за РФ до последнего вздоха? ...  и с чего вы решили что арабы сирийцы  хорошие воины?...  они до сих пор не могут освободить свою страну Сирию от оккупантов турков и американцев  ...  так что повторная мобилизация неизбежна ...  с сегодняшнего дня приводим свою физическую форму в порядок ...  побыстрей заканчиваем неотложные дела  ... докупаем военную экипировку ... готовим &quot;тревожный&quot;&quot; чемодан ...  и спокойно ждём повестку в военкомат ... и последнее ...  вы в курсе что хотят повысить предельный возраст мобилизованных 3 волны с 60 до 65 лет ...  ну, как то вот так ...
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