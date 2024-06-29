Таинственный кроссовер Toyota засняли во время тестов: это может быть свежий RAV4

Актуальная генерация бестселлера Toyota RAV4 остается в продаже на протяжении уже 5 лет. Несмотря на точечные доработки за это время внешне машина практически не менялась, а это значит что вскоре ей сулит как минимум небольшой редизайн, а еще лучше полноценное обновление.