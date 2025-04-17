Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры ради сохранения и продлении конфликта ради сохранения власти.
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