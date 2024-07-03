Началась регистрация на второй поток профориентационного проекта "Лето моей карьеры" для подростков в возрасте от 14 до 17 лет

Программа "Лето моей карьеры" помогает студентам определиться с их будущим. Она включает в себя экскурсии на крупнейшие предприятия, тренинги и деловые игры, которые помогают развить гибкие навыки и умение работать в команде.
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