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Началась регистрация на второй поток профориентационного проекта "Лето моей карьеры" для подростков в возрасте от 14 до 17 лет

Началась регистрация на второй поток профориентационного проекта "Лето моей карьеры" для подростков в возрасте от 14 до 17 лет

Программа "Лето моей карьеры" помогает студентам определиться с их будущим. Она включает в себя экскурсии на крупнейшие предприятия, тренинги и деловые игры, которые помогают развить гибкие навыки и умение работать в команде.

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