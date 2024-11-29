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Царьград

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The New York Times: Иран изменил курс отношений с США после выборов

The New York Times: Иран изменил курс отношений с США после выборов

Иран смягчил риторику после победы Дональда Трампа на выборах в США, стремясь снизить напряженность. Тегеран готов обсуждать ядерные и региональные вопросы, приостановив удары по Израилю в ожидании новой американской администрации.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Очкоигратели!! Всё они на востоке такие!
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16 час.

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