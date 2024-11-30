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Илон Маск гневно отреагировал на обвинения в Британии

Илон Маск гневно отреагировал на обвинения в Британии

Илон Маск, знаменитый предприниматель и владелец компании SpaceX, снова оказался в центре внимания из-за своего комментария в социальной сети X (бывший Twitter), где раскритиковал подход Великобритании к регулированию действий пользователей в интернете.

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