Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели агитационную акцию «Пешеходам нужна безопасность!»

В рамках общереспубликанского мероприятия «Вежливый водитель. Законопослушный пешеход» сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Майскому району Юлией Поротниковой и активистами молодежного совета местной администрации Майского муниципального района провели акцию «Пешеходам нужна безопасность!».
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