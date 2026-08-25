Водительские права могут аннулировать при обнаружении опасных заболеваний

С 1 марта 2027-го заработает автоматическая система обмена данными между больницами и ГИБДД. Медики будут передавать в МВД сведения о пациентах, у которых выявлены противопоказания к управлению автомобилем, включая психиатрические диагнозы.
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