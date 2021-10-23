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«Впереди — зима»: эксперты раскритиковали власти Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры

«Впереди — зима»: эксперты раскритиковали власти Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры

Множество аварий, связанных с коммунальной инфраструктурой, традиционно происходит в начале отопительного сезона, когда проявляются неисправность трубопроводов и недоработки управляющих компаний, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

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