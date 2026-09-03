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«Жесткая позиция обошлась дорого». Зачем Россия проводит ВЭФ

«Жесткая позиция обошлась дорого». Зачем Россия проводит ВЭФ

Внешне ВЭФ и ШОС выглядят как сезон больших цифр: сотни соглашений, триллионы рублей, десятки стран-участниц.

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