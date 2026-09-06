В Москве общемосковский крестный ход подходит к концу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники Общемосковского крестного хода дошли до Новодевичьего монастыря, который является финальной точкой пути, передает корреспондент ТАСС.
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