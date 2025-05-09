Лукашенко указал на желание Польши и Литвы минировать границы с Белоруссией и РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время торжественного парада в Минске в честь 80-летия Победы сообщил о планах Польши и Литвы разместить противопехотные минные поля вдоль границ с Белоруссией и Россией.
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