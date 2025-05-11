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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Федотов о попадании мяча в руку Касересу в штрафной «Динамо»: «Все чисто. Игрок убирал руку вниз, она не отставлена в сторону, расслаблена. Нормальный игровой момент»

Экс-судья Федотов о попадании мяча в руку Касересу в штрафной «Динамо»: «Все чисто. Игрок убирал руку вниз, она не отставлена в сторону, расслаблена. Нормальный игровой момент»

Игра 28-го тура Мир РПЛ завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2. На 81-й минуте мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу в штрафной площади.

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