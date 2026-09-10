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Царьград

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Эксперт по кибербезопасности раскрыл новую схему обмана родителей

Эксперт по кибербезопасности раскрыл новую схему обмана родителей

Специалист по кибербезопасности Даниил Бориславский сообщил о новой мошеннической схеме. Злоумышленники выдают себя за организаторов школьных мероприятий, обманывая родителей под предлогом подготовки ко Дню учителя 5 октября.

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