НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Роман Ротенберг: «Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. «Россия 25» сформировалась и может обыграть любого соперника, мы знаем пример «Чуда на льду»

«Россия 25» завершила Лига Ставок Большой тур сборной победой над Беларусью в Минске (4:2). Команда под руководством Романа Ротенберга также одержала победы в 3 предыдущих матчах с белорусами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх