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В свердловских муниципалитетах убрано около 25% картофеля

В свердловских муниципалитетах убрано около 25% картофеля

В хозяйствах Свердловской области убрали около 25% картофеля, при этом темпы работ в разных районах существенно различаются, и где-то уборка уже подходит к концу.

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