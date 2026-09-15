В свердловских муниципалитетах убрано около 25% картофеля

В хозяйствах Свердловской области убрали около 25% картофеля, при этом темпы работ в разных районах существенно различаются, и где-то уборка уже подходит к концу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Андрей Перла: «Ве...
- Зеленский продолж...
- В Грузии назначен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым