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Снова в розыске. Что стало с беглым информатором WADA Родченковым за 8 лет

Снова в розыске. Что стало с беглым информатором WADA Родченковым за 8 лет

Григорий Родченков. Главный информатор международного антидопингового агентства WADA, обвинивший российских спортсменов, по-прежнему публикует свои безумные дневники и дает интервью, закутавшись в полотенце.

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Комментарии
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виктор климахин
Предатели   нужны   пока  нужны    он  выжитый   лимон   и  не нужен    как   шакал
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12 час.
Юлия Белова
Бумеранг уже в пути
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12 час.
zs
zhanna simonova
Поменял 4-йштат-Коннектикут.Убьют в Миннесоте
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6 час.

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