Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 912 подписчиков

Капитальные ловушки: какие постройки нужно регистрировать, а какие останутся без налогов

Капитальные ловушки: какие постройки нужно регистрировать, а какие останутся без налогов

Порядок налогообложения хозпостроек, согласно Налоговому кодексу, остался прежним.Росреестр опроверг информацию о введении с 1 марта нового налога на хозяйственные постройки на дачных участках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх