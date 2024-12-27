Итоги года: 83 объекта культурного наследия обновили в Приангарье за 2024 год

83 памятника истории и культуры отремонтировали и отреставрировали в Иркутской области в 2024 году. Из них 13 – объекты культурного наследия федерального значения, 60 — это здания регионального значения, и 10 — вновь выявленные объекты культурного наследия, которые не являются государственной собственностью, так что их ремонтировали владельцы.