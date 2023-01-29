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«Меня заставили». Серохвостов бежал масс-старт с блестками на лице в честь дня рождения Каплиной и Носковой

«Меня заставили». Серохвостов бежал масс-старт с блестками на лице в честь дня рождения Каплиной и Носковой

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему бежал масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах с блестками на лице.

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