«Мяч не на русской стороне» : бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова американских политиков о России

«Мяч не на русской стороне» : бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова американских политиков о РоссииРоссийский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем ТГ-канале слова американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии.
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