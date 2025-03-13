«Мяч не на русской стороне» : бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова американских политиков о России

«Мяч не на русской стороне» : бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова американских политиков о РоссииРоссийский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем ТГ-канале слова американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии.