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NASA finds new impact crater on the moon, cold spot around it

A scientist working for NASA discovered the largest newly formed crater ever found on the moon and a temperature change in the area surrounding it.

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