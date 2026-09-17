NASA finds new impact crater on the moon, cold spot around it

A scientist working for NASA discovered the largest newly formed crater ever found on the moon and a temperature change in the area surrounding it.
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