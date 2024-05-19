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Со всеми входящими: как защитят права временных работников

Со всеми входящими: как защитят права временных работников

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе, а также устанавливает их право приостанавливать трудовые договоры на основном месте работы на период перехода на временную.

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