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Путин призвал западные страны «жить дружно», иначе Россия ответит

Путин призвал западные страны «жить дружно», иначе Россия ответит

Президент Владимир Путин провёл заседание Военно-промышленной комиссии. Он заявил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов.

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