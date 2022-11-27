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Пол Мерсон: «Только 1 из 5 фанатов на ЧМ пользуется солнцезащитным кремом – не могу поверить! Вероятность получить рак кожи в Катаре в разы выше»

Пол Мерсон напомнил болельщикам на ЧМ-2022 о важности защиты от солнца. «На этом турнире вероятность получить рак кожи в разы выше из-за активного солнца, поэтому пользоваться солнцезащитным кремом особенно важно.

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