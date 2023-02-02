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Белый дом выступил за ограничения для россиян и белорусов на турнирах

Белый дом выступил за ограничения для россиян и белорусов на турнирах

Другие , 02 фев, 22:13  0  Белый дом: «В случае допуска спортсменов на турниры флаги России и Белоруссии должны быть запрещены» Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в случае допуска спортсменов «должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российское или белорусское государство» Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за сохранение запрета на национальную символику России и Белоруссии на международных спортивных соревнованиях.

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