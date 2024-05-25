Коллаж Царьграда Сегодня 21K прочитали "Антанта" вновь идёт на нас. В канун 120-летия военно-политического союза лидеры Европы с отшибленной памятью, главы МИД Британии и Франции — Кэмерон и Сежурне — объявили о её воссоздании, чтобы помочь Украине победить.
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