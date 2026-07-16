СВО продолжается уже дольше, чем Великая Отечественная, но в эфире федеральных каналов развлекательных проектов стало только больше.
"Боссы телеканалов до сих пор живут в мирной России": Войну в телевизоре мы проиграли?
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Betahon
О каких "боссах" можно говорить?! Это уже не наши боссы, а прозападные, насаждающие нам их вульгарную культуру!
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2 н.
лина каюмова
Одни выживают а " Москва танцует"На экранах ТВ площадки где можно потанцевать,развлечься,куда сходить....а ничего что война?Погибают не только военные но и мирные люди,дети...до каких это будет продолжаться,когда закончится "пир во время чумы"?Почему такое равнодушие к чужому горю,неуважение к тем, кто находиться в опасности.
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2 н.
Ингерман Ланская
хахля, у тебя война уже давно - с 1991-го... ты, хахля , с Русскими на окраине воюешь. а в России нет войны, в России специальная операция по освобождению Русских земель, которые камуноидный режим сдал вам, хахлам.
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2 н.
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