"Боссы телеканалов до сих пор живут в мирной России": Войну в телевизоре мы проиграли?

Betahon О каких "боссах" можно говорить?! Это уже не наши боссы, а прозападные, насаждающие нам их вульгарную культуру!

лина каюмова Одни выживают а " Москва танцует"На экранах ТВ площадки где можно потанцевать,развлечься,куда сходить....а ничего что война?Погибают не только военные но и мирные люди,дети...до каких это будет продолжаться,когда закончится "пир во время чумы"?Почему такое равнодушие к чужому горю,неуважение к тем, кто находиться в опасности.