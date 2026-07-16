БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

"Боссы телеканалов до сих пор живут в мирной России": Войну в телевизоре мы проиграли?

"Боссы телеканалов до сих пор живут в мирной России": Войну в телевизоре мы проиграли?

СВО продолжается уже дольше, чем Великая Отечественная, но в эфире федеральных каналов развлекательных проектов стало только больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
О каких &quot;боссах&quot; можно говорить?! Это уже не наши боссы, а прозападные, насаждающие нам их вульгарную культуру!
Ответить
2 н.
лина каюмова
Одни выживают а &quot; Москва танцует&quot;На экранах ТВ площадки где можно потанцевать,развлечься,куда сходить....а ничего что война?Погибают не только военные но и мирные люди,дети...до каких это будет продолжаться,когда закончится &quot;пир во время чумы&quot;?Почему такое равнодушие к чужому горю,неуважение к тем, кто находиться в опасности.
Ответить
2 н.
Ингерман Ланская
хахля, у тебя война уже давно - с 1991-го... ты, хахля , с Русскими на окраине воюешь. а в России нет войны, в России специальная операция по освобождению Русских земель, которые камуноидный режим сдал вам, хахлам.
Ответить
2 н.