Россиянам сообщили, куда в ближайшие месяцы покатится кривая изменения цен на недвижимость

Цены на новостройки в России продолжат расти в конце 2024 года и в начале 2025 года. Прогнозом того, какие изменения ожидают данную сферу, эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова поделилась с «Лентой.
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