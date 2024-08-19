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Новости Омска

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Мать из Омска (на фото), которая выбросила в мусорный контейнер новорожденную

Мать из Омска (на фото), которая выбросила в мусорный контейнер новорожденную дочь, приговорили к двум годам колонии-поселения.

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