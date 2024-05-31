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Эксперимент над Заворотнюк и смерть на руках мужа: Источник рассказал о попытках спасти актрису

Эксперимент над Заворотнюк и смерть на руках мужа: Источник рассказал о попытках спасти актрису

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк перепробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга. Решились даже на эксперимент.

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