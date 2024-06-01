Чего вы не знали о людях с голубыми глазами

Люди с голубыми глазами предрасположены к глазным болезням. Объяснение простое: радужная оболочка, хрусталик и сетчатка голубых или зеленых глаз «слабее», потому что в них меньшее количество меланина (пигмента, который придает цвет глазам, волосам и коже).
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