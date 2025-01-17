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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» предложил 35 млн евро за вингера «Ботафого» Луиса Энрике, переговоры близки к завершению. Владелец клуба Текстор подтвердил (Пауло Винисиус Коэльо)

Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о переходе правого вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре. Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить до 25 млн евро за Луиса Энрике, в трансфер также могут включить Вендела и Артура.

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