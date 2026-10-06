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Камилла Байсарова променяла светскую жизнь на бизнес и тишину: чем занимается старшая дочь Руслана Байсарова

Камилла Байсарова променяла светскую жизнь на бизнес и тишину: чем занимается старшая дочь Руслана Байсарова

Камиллу Байсарову почти невозможно поймать в объектив. Старшая дочь Руслана Байсарова — человека, чьё имя в девяностые и нулевые в Москве звучало как синоним больших денег и большой политики, — родилась в 1994 году, не даёт интервью и не ведёт открытых страниц.

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