Tesla превратила новые Model 3 и Model Y в огромные пауэрбанки для дома

Электромобили теперь смогут поддерживать питание дома при отключениях электричества, используя батарею машины вместе с Powerwall 3 Tesla Energy объявила о запуске функции Powershare Home Backup для новых Model 3 и Model Y, подключенных к домашней системе Powerwall 3.
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