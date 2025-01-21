Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату

Указ о выходе США из Парижского соглашения по климату подписал сразу после своей инаугурации президент США Дональд Трамп 20 января на инаугурационном параде, который транслировался американскими телеканалами.
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