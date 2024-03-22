Председатель ВК НПКСК встретился с делегацией членов парламента Великобритании от Консервативной и Лейбористской партий

Пекин, 22 марта /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг встретился с делегацией членов парламента Великобритании от Консервативной и Лейбористской партий, прибывшей в Китай для участия в 12-м диалоге между политическими партиями Китая и Великобритании.