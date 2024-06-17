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Россия советует дружить

Россия советует дружить

«Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и мы, главное, к этому готовы», - сказал Путин.

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