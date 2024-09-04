ВСУ используют запрещенные вещества и кассетные боеприпасы под Часовым Яром

ВСУ на артемовском участке, в том числе в районе Часова Яра, постоянно используют боевые отравляющие вещества, запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, рассказал отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным «Гламур».