ВСУ используют запрещенные вещества и кассетные боеприпасы под Часовым Яром

ВСУ на артемовском участке, в том числе в районе Часова Яра, постоянно используют боевые отравляющие вещества, запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, рассказал отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным «Гламур».
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