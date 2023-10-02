Тюменцы не получат осенних скидок на дачные домики

Тюменцы впервые за несколько лет не смогут купить дачные домики с осенними скидками. В этом году продавцы коттеджей, пригодных для круглогодичного проживания, в конце сентября начали повышать цены на свою недвижимость, рассказал URA.
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