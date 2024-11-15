Генерал, которого не взяли на картину с "комиссаром Шойгу": Враг №1 для Британии и Франции

ВВ

Василий Васильев

Думаю, что под руководством Суровикина, наша Армия продвигалась бы на Украине гораздо шустрее, чем при Герасимове. Это только глупые говорят, что "на переправе лошадей не меняют". Если лошадь на переправе тянет всадника на дно, гораздо мудрее пристрелить эту лошадь и попытаться спастись с помощью чего-то или кого-то со стороны..