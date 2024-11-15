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Генерал, которого не взяли на картину с "комиссаром Шойгу": Враг №1 для Британии и Франции

Генерал, которого не взяли на картину с "комиссаром Шойгу": Враг №1 для Британии и Франции

Чистки "старой команды" в Минобороны и не думают прекращаться. Чуть ли не ежедневно арестовывают очередного казнокрада в погонах, построившего себе очередное "дворянское гнездо", заработав на оборонных заказах.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот  какие генералы  нужны  России, а  не  Шойгу
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17 час.
ВВ
Василий Васильев
Думаю, что под руководством Суровикина, наша Армия продвигалась бы на Украине гораздо шустрее, чем при Герасимове. Это только глупые говорят, что &quot;на переправе лошадей не меняют&quot;. Если лошадь на переправе тянет всадника на дно, гораздо мудрее пристрелить эту лошадь и попытаться спастись с помощью чего-то или кого-то со стороны..
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17 час.

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