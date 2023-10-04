В Сети появились тизеры необычной новинки Volvo

Шведский автоконцерн Voivo официально обнародовал тизеры нового минивэна EM90. Его презентация запланирована на 12 ноября, это долгожданная новинка на авторынке, и его изображения доказывают, что автомобиль выглядит презентабельно и стильно.
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