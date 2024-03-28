«Не знаю, как сказать дочери, что ее брат на самом деле ее отец»

A

Alla

Иногда действительно не понимаешь, кому нужна эта правда?! Если брату, который оказался биологическим отцом, то , возможно, после смерти отца-деда, он бы мог рассказать правду сестре-дочери. А если ему это не надо, зачем тогда вообще ворошить прошлое. Тем более дочь по любому находится в кровном родстве с человеком, которого считает своим родным отцом.