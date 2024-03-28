Семейная тайна, которую хранили 30 лет «Mamma Mia! -2»Жизнь интереснее любого сценария, в чем нам в очередной раз предстоит удостовериться.
«Не знаю, как сказать дочери, что ее брат на самом деле ее отец»
Комментарии
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A
Alla
Иногда действительно не понимаешь, кому нужна эта правда?! Если брату, который оказался биологическим отцом, то , возможно, после смерти отца-деда, он бы мог рассказать правду сестре-дочери. А если ему это не надо, зачем тогда вообще ворошить прошлое. Тем более дочь по любому находится в кровном родстве с человеком, которого считает своим родным отцом.
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15 час.
Ингерман Ланская
А зачем? кого-то не устраивает что-то в семейных отношениях? или это чисто американский идиотизм , непонятный Людям?
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4 час.
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