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«Не знаю, как сказать дочери, что ее брат на самом деле ее отец»

«Не знаю, как сказать дочери, что ее брат на самом деле ее отец»

Семейная тайна, которую хранили 30 лет «Mamma Mia! -2»Жизнь интереснее любого сценария, в чем нам в очередной раз предстоит удостовериться.

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Комментарии
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Alla
Иногда действительно не понимаешь, кому нужна эта правда?! Если брату, который оказался биологическим отцом, то , возможно,  после смерти отца-деда, он бы мог рассказать правду сестре-дочери. А если ему это не надо, зачем тогда вообще ворошить прошлое. Тем более дочь по любому находится в кровном родстве с человеком, которого считает своим родным отцом.
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15 час.
Ингерман Ланская
А зачем? кого-то не устраивает что-то в семейных отношениях? или это чисто американский идиотизм , непонятный Людям?
Ответить
4 час.

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