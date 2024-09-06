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Директора школы под Астраханью подозревают в мошенничестве

Директора школы под Астраханью подозревают в мошенничестве

Четыре года она получала деньги ни за что. По версии следствия, директор школы, используя свое служебное положение, с января 2020 по апрель 2024 года готовила приказы о назначении местной жительницы на должность уборщицы.

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