Директора школы под Астраханью подозревают в мошенничестве

Четыре года она получала деньги ни за что. По версии следствия, директор школы, используя свое служебное положение, с января 2020 по апрель 2024 года готовила приказы о назначении местной жительницы на должность уборщицы.
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