Еще 6 автобусов с USB-зарядками для телефона запустили в Воскресенске

Первая партия из шести новых автобусов прибыла в Воскресенск. Все они уже вышли на линию. Всего городской округ получит в этом году 19 современных автобусов, оборудованных USB-зарядками для телефона и всем необходимым для комфортных поездок.
Первая партия из шести новых автобусов прибыла в Воскресенск. Все они уже вышли на линию. Всего городской округ получит в этом году 19 современных автобусов, оборудованных USB-зарядками для телефона и всем необходимым для комфортных поездок.
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